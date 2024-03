La regata londinese è stata rovinata dagli alti livelli di E Coli nel Tamigi

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lacompromessa dall'alto livello di E.nelL'avvertimento era chiaro: vietato l'accesso all'acqua, non per la marea o gli squali, ma per le acque reflue. I rematori di Oxford e Cambridge hanno dovuto rinunciare al tradizionale tuffo nela causa dei pericolosidi contaminazione. La situazione critica dei fiumi britannici Le società idriche private in Inghilterra sono sotto accusa per lo scarico non trattato di acque fognarie e piovane nei fiumi e sulle spiagge durante forti piogge, aggravando la qualità dell'acqua. Le critiche alle aziende idriche privatizzate Dopo la privatizzazione nel 1989, le aziende