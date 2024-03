La pastiera napoletana | tradizione e bontà in un croccante guscio di pasta frolla

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non c’è Pasqua che si rispetti senza di “lei”, che troneggia in tutto il suo splendore sulla tavola imbandita, pronta per essere addentata. Immancabile in questo periodo – pur trovandosi nelle migliori pasticcerie anche durante il resto dell’anno – laè uno dei più tipici dolci partenopei, ma ha finito per “estendersi” a ...

first appeared on MoltoUomo.it.