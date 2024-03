La notte dei pupazzi | cos’è | come funziona e le origini Appuntamento in biblioteca a Muggiò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Monza), 28 marzo 2024 – Orsetti di peluche, bambole di pezza e animaletti di stoffa a raccolta. A, in provincia di Monza e Brianza sta per arrivare ‘Ladei’. Ma quando, dove e di che cosa si tratta? Ecco tutte le informazioni. Quando e doveLeQuando e dove L’è per giovedì 11 aprile dalle 16, nelladiTutti i bambini e le bambine sono invitati ininsieme al loro pupazzo, dove verrà letta una storia. Poi, irimarranno per due notti senza i loro padroncini e potranno vivere un’avventura notturna insieme agli altri ...