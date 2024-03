La mozione di sfiducia a Daniela Santanché sarà discussa alla Camera dal 3 aprile

Roma, 27 mar. (askanews) – La mozione di sfiducia nei confronti del ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini , leader della Lega, è calendarizzata in coda all’ordine del giorno ... (ildenaro)

Roma, 27 marzo 2024 – arriva no alla Camera le mozioni di sfiducia per i ministri Santanchè e Salvini. Il prossimo 3 aprile si svolgerà la discussione sulla mozione di sfiducia nei confronti della ... (quotidiano)

La mozione di sfiducia a Daniela Santanché alla Camera dal 3 aprile - Il 3 aprile arriva alla Camera la mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanché, che dovrebbe essere votata nei giorni successivi ...fanpage

La mozione di sfiducia a Santanchè preoccupa la maggioranza, quella su Salvini no - La vicenda Visibilia e la richiesta di dimissioni calendarizzata in Parlamento per la Santanchè può essere una spina nel fianco per la campagna sulle europee. Come le differenze tra Matteo Salvini e G ...rainews

Biden fa il duro con Netanyahu - Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, ha chiesto di patteggiare una pena a 2 anni e 10 mesi nell'ambito dell'indagine per corruzione e turbativa d'asta sulle commesse Anas.italiaoggi