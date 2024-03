Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Quando tutto ciò che conosci è il dolore, non puoi sapere che non è normale". Con queste parole l'attrice premio Oscar Susan Sarandon dice più di qualunque trattato medico sull'si. E sì! Perché le frequenti mancanti diagnosi avvengono proprio perché si associa ai forti dolori mestruali l'aggettivo normale. E invece sin dalla più giovane età è molto importante sapere che i dolori mestruali e durante i rapporti non sono normali e che non devono essere taciuti. In un discorso allasis Foundation of America sempre l'attrice spiegò: "La sofferenza non è il destino di una donna,se siamo state cresciute con quest'idea. Non va bene perdere una parte della propria vita a causa del dolore e del sanguinamento eccessivo". A lei è stata diagnosticata a 36 anni e nonostante le avessero detto che non avrebbe potuto avere ...