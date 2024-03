“La luce delle stelle” è il primo giallo della regina del fantasy Licia Troisi | l’intervista

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 28 marzo 2024) Esce dalla sua comfort zone di mondi popolati da draghi ed elfi e si avventura fra telescopi e cupole rotanti per raccontare crimini e misfatti in un osservatorio astronomico in mezzo al deserto., astrofisica edelitaliano (33 libri e tre milioni e mezzo di copie vendute, anche all’estero), cambia genere e scrive un thriller dal titolo evocativo: Lastelle. Altra novità: dopo tante eroine, come la Nihalsaga Cronache del mondo emerso o la Sofiaserie La ragazza drago, per la prima volta il protagonista di una sua opera è maschile. «È vero, in genere amo i personaggi femminili, ma, quando sono ...