La Lega protesta per la cena di Ramadan in oratorio, il parroco: “L’ha proposta il sindaco leghista” - Alessandro Corbetta, capogruppo Lega in Consiglio regionale, ha contestato la scelta di organizzare una cena per il Ramadan nell'oratorio di Renate (Monza) ...fanpage

Scritta "Stop genocidio, Palestina libera", condanna del centrodestra - I partiti della maggioranza di centrodestra a Cinisello Balsamo (lista civica "Ghilardi Sindaco", Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ... riteniamo che sia sbagliato utilizzare questa forma di ...milanotoday

Università di Genova, la solidarietà al rettore Federico Delfino dopo le contestazioni: “Scene di guerriglia, insulti pesanti” - Al centro della protesta di martedì mattina c’è la richiesta da parte ... «Hanno portato via anche oggetti personali, materiale Legato al lavoro ma è comunque spiacevole. Quello che abbiamo visto ...ilsecoloxix