La laurea europea e il riflesso condizionato dei no-euro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link:&n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Bruxelles, 27 mar. (askanews) – La Commissione europea ha presentato oggi tre iniziative non legislative (una comunicazione e due proposte di raccomandazione del Consiglio Ue) che mirano ... (ildenaro)

Tre raccomandazioni della Commissione europea per far muovere gli studenti, semplificare le carriere dei docenti e renderle più attrattive. Gli esperti italiani: “Il ministero deve accelerare” (repubblica)

50 anni del Medi: proseguono le iniziative con gli ex studenti "illustri" - In precedenza, nel 2012, ha conseguito una laurea specialistica in Economia e Scienze Sociali ... la pubblicazione di articoli su riviste accademiche e la collaborazione con la Commissione europea.viveresenigallia

Ue propone la laurea europea: la differenza tra il mutuo riconoscimento e il titolo federale - Proposta interessante dell’Ue, con la Commissione europea uscente che lascia al nuovo esecutivo il progetto per il titolo federale entro il 2025 ...quifinanza

laurea europea, varato il programma per un titolo di studio comune fra i 27 paesi della Ue. Come funziona - Finora esistono solo rari corsi di laurea "europei" scaturiti da accordi fra più atenei (vedi quello a Bologna) ma adesso si parla di una laurea veramente europea e su ...ilmessaggero