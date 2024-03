La fiorentinità in Santa Croce Per celebrare l’arte e il gusto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) FIRENZE Per tutto il weekend di Pasqua, in città, si celebra il "Firenze Craft", un appuntamento cone ilfiorentino in piazza. Da venerdì a lunedì in mostra e vendita i migliori prodotti dell’artigianato artistico e di quello agroalimentare. Con 36 eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale e 25 del settore agroalimentare, "Firenze Craft" promette di essere un’occasione per immergersi nell’autenticità e nell’alta qualità dei prodotti fiorentini. Dall’oreficeria alla ceramica, dalla moda ai complementi di arredo, dai giocattoli al mosaico, passando per olio, vino, pasta fresca, liquori, pasticceria, miele, confetture e tanto altro, ce ne sarà obiettivamente per tutti i gusti. L’evento, organizzato da Cna Firenze Metropolitana in collaborazione con Comune di Firenze, si svolgerà ...