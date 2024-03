La decisione che mette in difficoltà | il segno che rischia | l' oroscopo di Branko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ecco l'didi giovedì 28 marzo Ariete Potenti forze cosmiche in azione sul vostro, che richiedono una proiezione più ampia, diciamo che da questa Pasqua al prossimo 8 aprile (Luna nuova nel vostro) è possibile effettuare un costruttivo cambiamento nel lavoro, studio, attività. Sarà richiesta però una grande concentrazione da parte vostra e un impegno non stop, talvolta sarà benere in disparte cose private. Oggi no, con Luna nello Scorpione l'amore diventa prorompente.?? Toro Incontri molto intensi ma anche momenti di tensione, sovreccitamento dei nervi. Piano piano, dolce Toro, tutto richiede adesso un giusto tempo di maturazione. Luna per due giorni opposta dallo Scorpione non è indicata per prendere importanti decisioni. Donne contro. Però, come in un film ...