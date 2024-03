La community degli studenti | Un aiuto contro la solitudine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Quante volte ci si è sentiti “soli” in Università? Proprio nei famosi “anni migliori”, nel momento in cui il mondo dovrebbe essere ai propri piedi, ci si ritrova troppo spesso spaesati e senza strumenti per leggere il mondo del lavoro e avere una visione chiara del futuro. É dalla necessità di colmare questo gap tra presente e futuro ed avvicinarea lavoro, universitari ad aziende che è nata University Network,che non solo aggrega gli universitari fra loro - online e offline - ma li aiuta anche nella loro transizione verso il proprio futuro lavorativo. Ma in che modo? Innanzi tutto, facendo informazione sui social, sul nostro canale nazionale (@university.network) e sulle nostre 40 communities studentesche appartenenti alle principali università italiane. Come funziona l’Università? Quali sono le novità riguardo il mondo ...