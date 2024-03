La commemorazione dei Sepolcri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) C’è unastorica, quella dei, che si tiene nel pomeriggio del Giovedì Santo fino al Lunedì dell’Angelo in due chiese nel centro a San Casciano, la Chiesa di Santa Maria del Gesù o del Suffragio in via Roma e la Chiesa di Santa Maria sul Prato o della Misericordia in piazzetta Simone Martini. Qui i Fratelli della Compagnia del Suffragio e i Fratelli della Misericordia, si adoperano nel creare i, vere e proprie opere d’arte composte di stupendi allestimenti floreali dedicati alla Passione e Morte di Cristo, con l’utilizzo di piante particolari come le vecce, che coltivate in totale assenza di luce restano candide a simboleggiare la purezza del Redentore.