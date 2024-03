La cometa “del Diavolo” visibile a occhio nudo a Pasqua: a che ora e dove vederla nel cielo - Meteo permettendo, a Pasqua e Pasquetta la splendida cometa 12P/Pons-Brooks - conosciuta come cometa "cornuta" o "del Diavolo" - sarà ...fanpage

In arrivo la cometa "Diavolo": cosa è e quando riusciremo a vederla - Una delle comete dal nome più strano, finalmente sta per raggiungere la Terra, risultando visibile persino ad occhio nudo.tech.everyeye

La cometa cornuta in arrivo a Pasqua: sarà visibile a occhio nudo (dopo 70 anni). «Prossima volta nel 2095» - Vacanze di Pasqua con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo della cometa cornuta 12P/Pons-Brooks, che torna visibile dopo 70 anni di attesa: il periodo migliore per ...ilgazzettino