La collisione Usa-Israele ora è un fatto | ma può peggiorare

(Di giovedì 28 marzo 2024) La risoluzione 2728 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite traccia uno spartiacque nella politica internazionale, modificando notevolmente le dinamiche di schieramento consolidate che sottendono al conflitto-Hamas. La risoluzione è significativa per due motivi: in primis, rappresenta la prima volta dal 7 Ottobre che il Consiglio di Sicurezza ha raggiunto un consenso su una linea d’azione; e, circostanza cruciale, è stata adottata con l’astensione degli Stati Uniti. Superando i veti precedenti posti dagli Usa, dalla Cina e dalla Russia, con il voto del 25 marzo, il Consiglio di Sicurezza è riuscito a rompere l’impasse a tutto danno di, coinvolgendo lo Stato ebraico in una partita a scacchi diplomatica, che espone gli interessi strategici contrastanti delle grandi potenze. La risoluzione La risoluzione richiede un ...