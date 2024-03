La clamorosa rivelazione del carabiniere che indagò sull’omicidio di Nada Cella | “Chiesi al pm Filippo gebbia di interrogare Anna Lucia Cecere ma mi disse di non distrarre l’indagine”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le dichiarazioni del luogotenente Giuseppe Mariotta che nel ‘96 si occupò del delitto. La sua testimonianza è agli atti e dimostrerebbe come sia impossibile prendere per buoni gli accertamenti di allora

Personaggi TV. Una settimana di pausa dai reality e poi, da lunedì 8 aprile si riprenderà con L’ Isola dei Famosi. Da quest’anno grandi novità per i naufraghi e per noi telespettatori: a condurre ci ... (tvzap)

Romano annuncia: "Il Genoa apre all'addio di Gudmundsson! Prezzo fissato, ma accetta scambi" - Fabrizio Romano, esperto di mercato, fa sapere che il Genoa apre all'addio di Albert Gudmundsson, autentica rivelazione di questa stagione.tuttonapoli

Becky Lynch e la clamorosa rivelazione: "A inizio carriera volevo andare in TNA" - Nella sua ultima intervista, The Man ha voluto raccontare come la compagnia a cui puntava da giovane era la TNA e non la WWE ...worldwrestling

Cannavaro e la rivelazione sulla panchina al Napoli: “Tanta gente non mi rispetta” - Cannavaro è tornato sulle indiscrezioni che lo avevano avvicinato alla panchina del Napoli. Dichiarazioni clamorose quelle dell'allenatore.calcioinpillole