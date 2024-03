La camorra più importante è a Desenzano Del Garda | Marisa Laurito | gelo in tv e caso politico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Diventa unnazionale l'intervista dia La confessione, il programma di Peter Gomez da poco traslocato dal Nove a Rai 3. sul Nove. "Lapiùoggi risiede adel", ha assicurato sardonica l'attrice comica napoletana, peraltro da tempo bresciana d'adozione. La criminalità organizzata e, nello specifico, la, "non è solo un problema di Napoli, è un problema italiano", aveva spiegato pochi secondi prima di fare il nome dell'amena località lombarda affacciata sul lago di. Affermazione o semplice provocazione? Sta di fatto che la, lanciata in tv quarant'anni fa da Renzo Arbore, e protagonista del teatro italiano, è finita in un vortice di polemiche ...