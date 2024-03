La bellezza si studia all' università | grazie all' Istituto Marangoni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un settore in continua crescita, cui le aziende si troveranno a prestare sempre maggiore attenzione. È quello che traspare dallo studio Mc Kinsey relativo al mercato della Beauty Industry che, a oggi, è valutato a 427 miliardi di dollari, con la previsione di raggiungere i 580 miliardi entro il 2027 attraverso una crescita media del 6 per cento annuo. Al centro di questa rivoluzione beauty, due pilastri dellacome make up e haircare che registrano le maggiori progressioni, con un rispettivo aumento del 18 e del 17 per cento. Seguono i profumi che costituiscono oltre un terzo del fatturato mondiale del beauty, rappresentano il 36 per cento dell’interno mercato, con una crescita a doppia cifra. Dati che dimostrano il trend di sviluppo del settore e confermano in generale una crescente attenzione verso il «wellness» (benessere, nella sua totalità) amplificato ...