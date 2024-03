La bella e famosa attrice presto mamma bis | è incinta per la seconda volta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 28 marzo 2024) Laha annunciato di essere in dolce attesa. Lei stessa ha pubblicato un’immagine su Instagram nella quale appare con un cardigan bianco un paio di slip, mentre abbraccia il pancione. La star e il marito sono già diventati genitori nel 2020 e ora sono in attesa di conoscere il secondo figlio. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi torna a casa: l’emozione per la sorpresa da parte dei fan Leggi anche: L’Eredità, esplode la polemica dopo la ghigliottina del 27 marzo Lea Michele è, ladi “Glee”bis Lea Michele èper la. L’di Glee ha annunciato di essere in dolce attesa di un altro figlio ...