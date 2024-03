La BCC Bergamasca e Orobica mette l’accento sul femminile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’obiettivo è chiaro: dare alle donne l’opportunità dire in comune problematiche frequenti nella loro quotidianità, trovando un metodo e una strategia per affrontarle con efficacia. Partendo da queste premesse la BCCscende in campo con l’iniziativa SPAZIO DONNA che, articolata in sei incontri della durata di 1 ora e 30 ciascuna, si propone anche di “favorire la creazione di una community alche possa diventare anche punto di partenza per sviluppare altre progettualità nel medio periodo”, spiega Gualtiero Baresi, Presidente della BCC. “Anche la scelta delle tematiche di ogni incontro – prosegue – è stata appositamente pensata per intercettare bisogni, necessità e fragilità che sappiamo creare loro ansie e insicurezze. L’obiettivo è quello di far comprendere, grazie alle due ...