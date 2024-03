Kvaratskhelia | filtra ottimismo da Castelvolturno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 28 marzo 2024) Kvichaha raggiunto il traguardo storico della qualificazione a Euro2024. Sconfiggendo ai rigori la Grecia, la sua Georgia ha ottenuto l’ambito pass per la Germania. Tuttavia al minuto 108 il talento georgiano è uscito dal campo. Per lui un affaticamento inguinale alla coscia sinistra. Nonostante l’intoppo abbiamo potuto ammirare sui profili social di Kvicha i festeggiamenti, giustamente scatenati negli spogliatoi. Il numero 77 del Napoli ha cantato e ballato insieme ai suoi compagni: di certo l’eventuale dolore o è passato in secondo piano o è scomparso. L’attaccante esterno, poi, è doppiamente felice. Come dichiarato da lui stesso, la moglie gli donerà tra qualche mese la gioia della paternità. Tuttavia, pur felici per le gioie che arridono all’attaccante, e pur festeggiando a Napoli come a Tbilisi, i tifosi azzurri sono in ansia per le condizioni ...