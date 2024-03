Koopmeiners prenota Napoli | De Ketelaere verso il forfait

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bergamo, 28 marzo 2024 – Parziali buone notizie per l’Atalanta in vista della partita di sabato alle 12 al Maradona di. Questo pomeriggio Teun, tornato dalla nazionale olandese con un problema al polpaccio sinistro, ha svolto una parte di seduta di allenamento con il gruppo nerazzurro, alternandola ad una parte di lavoro individuale. A questo puntodovrebbe essere a disposizione per la trasferta a: decisivo sara comunque il test di domani mattina, nell’ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per. Più difficile a questo punto il recupero invece per Charles De, che oggi ha svolto terapie e lavoro individuale. L’attaccante belga dovrebbe essere risparmiato per averlo al meglio mercoledì a Firenze nella semifinale di Coppa ...