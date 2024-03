Kate Middleton | la portavoce | “È concentrata su ciò che è importante | ritrovare le forze”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 28 marzo 2024) La principessa del Gallesha deciso di annunciare pubblicamente la sua diagnosi di cancro (senza specificare di quale cancro si tratti) con un video postato sui social il 22 marzo, per prevenire la fuga di notizie: persino tra i suoi amici stretti erano pochi quelli che sapevano la verità. “È stato un vero e proprio shock”, ha detto a People uno degli amici di, e un ex assistente di palazzo ha dichiarato che la cerchia di conoscenze della principessa che sapeva del cancro “era molto stretta”. La principessa del Galles, 42 anni, ha rivelato che si sta sottoponendo alla chemioterapia, e che inizialmente ha preferito mantenere la diagnosi privata per il bene “della nostra giovane famiglia”, riferendosi ai figli che condivide con il principe William: il principe George, 10 anni, la ...