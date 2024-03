Juventus | la verità sulla clausola di Bremer | cifre e tempistiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) Larischia di perdere Gleison, nel mirino del Manchester United. Arrivato nel mercato estivo del 2022 dal Torino per 44,4 milioni...

Trenta milioni. Per cominciare. È questo il messaggio lanciato dalla dirigenza del Genoa a tutto il mercato. Quindi anche alla Juve.... (calciomercato)

2024-03-16 00:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Trenta milioni. Per cominciare. È questo il messaggio ... (justcalcio)

Il sogno di imporsi in Premier League con la maglia del Manchester United è già svanito per Amrabat . Il centrocampista marocchino... (calciomercato)

Juan Jesus non aveva un avvocato, non ha cercato un testimone, ha avuto un approccio ingenuo (Gazzetta): ...bene il verbale che ha firmato Mg Torino 08/12/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus - ... Probabilmente era talmente convinto della sua verità, talmente certo che non avrebbero fatto alcuna ...

Max Allegri, luci e ombre bianconere: lancia i giovani, ma la Juve è deprezzata: È una verità che non si può contestare, ma si può approfondire: la Juventus ha lanciato molti giocatori che ad inizio anno, per le stime dello stesso Transfermarkt, valevano poco o nulla, vedi ad ...