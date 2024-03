(Di giovedì 28 marzo 2024)può tornare in Italia, parola del suo agente storico Joao Santos: `Vuole vincere l`Europeo con l`Italia. Il suo contratto con l`Arsenal...

Thiago Motta potrebbe lasciare il Bologna per diventare allenatore del Milan a fine stagione: gli ultimi 'rumors' però lo vedono alla Juventus (pianetamilan)

Sei punti nelle ultime sette partite, - 17 dall’Inter capolista e ora anche il sorpasso per il secondo posto subito dal Milan. Dopo un... (calciomercato)

Juventus in pole position per Jorginho - Jorginho può tornare in Italia, parola del suo agente storico Joao Santos: `Vuole vincere l`Europeo con l`Italia. Il suo contratto con l`Arsenal scade a fine giugno.calciomercato

Leoni, la Juve segue il giovane, la Samp pensa al riscatto - è forte su di lui l'interesse della Juventus, ma anche di altri club europei. Il ds blucerchiato Mancini starebbe pensando di procedere al riscatto, per poi eventualmente monetizzare il tesoretto di ...tuttojuve

MOGGI, Il problema è che Acerbi serviva alla Nazionale - Intervistato nel corso della trasmissione "Cose di Calcio" su Radio BiancoNera, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha detto la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus. Queste le ...firenzeviola