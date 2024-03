Juventus | conclusa l’offerta in opzione dell’aumento di capitale | il comunicato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si ènella giornata di oggidelle azioninell’ambitodi: è stato sottoscritto il 97,6% delle azioni, per un ammontare complessivo pari a circa 195,1 milioni di euro. Il periodo di offerta delle nuove azioni era stato aperto l’11 marzo: sono stati esercitati n. 246.628.440 diritti diper la sottoscrizione di n. 123.314.220 Nuove Azioni, pari a circa il 97,6% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a € 195.083.096,04. IlFootball Club S.p.A. rende noti i risultati delindi massime n. 126.373.938 azioni ordinariedi nuova emissione, rivenienti dall’aumento di ...

