Juventus | arriva l'assist di Jorginho E Marchisio bacchetta Allegri su Locatelli | 'Se passi 70' a coprire'

La Juventus pensa a Calafiori per rinforzare la difesa. Per convincere il Bologna è pronto una contropartita tecnica Per il Bologna sarà molto difficile resistere ai richiami delle big per i proprio ... (calcionews24)

Non Arriva no buone notizie dalla Continassa. Agli ordini di Massimiliano Allegri, la Juventus ha svolto il classico allenamento di preparazione,... (calciomercato)

Arezzo – Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Arezzo - Juventus Next Gen di Sabato 30 marzo 2024 in diretta:formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34ma giornata di Serie C, Girone B ...calciomagazine

Ferrara: "Napoli, se prendi Gasperini vuoi fare qualcosa di diverso" - L'omonimo di Ciro Ferrara del Napoli di Maradona ha giocato anche nella Salernitana e nel Pescara, ma non è imparentato con l'ex Juventus. L'ex calciatore del Napoli, Ciro Ferrara, omonimo di Ciro ...areanapoli

Lazio Juve, aggiornamenti per i tifosi in Curva Maestrelli e nei Distinti Sud Est: cosa cambia - Lazio Juve, dal club biancoceleste arriva la comunicazione di cambiamenti per i tifosi in Curva Maestrelli e nei Distinti Sud Est Con una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato cambiamenti per ...lazionews24