(Di giovedì 28 marzo 2024) Scenario possibile alle 20 circa di sabato 30 marzo 2024: la Juventus non vince a Roma contro la Lazio di Igor. `Non vince` potrebbe significare...

Juvemania: Tudor col dente avvelenato, può segnare il futuro di Allegri - Scenario possibile alle 20 circa di sabato 30 marzo 2024: la Juventus non vince a Roma contro la Lazio di Igor Tudor. "Non vince" potrebbe significare anche un pareggio, che non sarebbe un risultato ...calciomercato

Torino, l'agente di Vlasic: 'Può essere più determinante' - Caso Acerbi, parla Juan Jesus: 'Mi ha detto 'Vai via nero, sei solo un negro'' Prime pagine 18 marzo: Interrotta, il Milan fa il prezzo per Theo Hernandez. Allegri-Juventus, fino a quandocalciomercato

Juvemania, Allegri come Pioli: gli infortuni sono un problema e c'è l'ombra di Thiago Motta - Esordio di Max Allegri in conferenza stampa: Milik ha avuto un problemino. `Ino` poi nemmeno tanto, perchè il comunicato successivo della Juventus parla di lesione..m.calciomercato