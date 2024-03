Juan Jesus non aveva un avvocato | non ha cercato un testimone | ha avuto un approccio ingenuo Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha preso sotto gamba l’approfondimento della Procura federale sul caso di razzismo che lo ha visto coinvolto come vittima. Lo scrive ladello Sport che sottolinea come l’esito della sentenza sia stato sorprendente. E mette a confronto la strategia di Acerbi, che si era preparato all’audizione con l’del club Capellini, sempre accompagnato da Marotta, e quella diche non ha voluto une hauntroppo minimal. La, con Elisabetta Esposito, scrive di Acerbi: Ore passate a studiare la migliore strategia difensiva, che ovviamente partiva dal negare ogni parola discriminatoria, ma che ha permesso al giocatore di essere pronto a rispondere ad ogni domanda ...