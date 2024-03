Juan Jesus e il Napoli si ribellano Daffe | Senza prove vale tutto?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’impressione è che stavolta ci sarà un prima e un dopo. Che la sentenza sul caso Acerbi sia destinata a lasciare un segno diverso, rispetto alla tante che negli ultimi anni hanno contraddistinto la lotta (non ancora vinta) al razzismo nello sport italiano, e in particolare nel calcio. Ilieri ha annunciato di non voler più partecipare alla campagna antirazzismo della Lega di Serie A e Unar, proseguendo con le proprie iniziative sul tema.dal canto suo è tornato sul tema dichiarandosi "avvilito" e spiegando di non aver capito "la sentenza del giudice". Omar, 42 anni, è un portiere senegalese che oggi gioca nel Marzolara, in Prima categoria a Parma. Qualche anno fa interruppe la partita a Bagnolo in Piano, nel Reggiano, per gli insulti razzisti, uscendo dal campo seguito da tutti i compagni ...