Jesi ‘Alex’ Gabrielloni | la sorella Marta senza filtri | “vi svelo tutto mio fratello bomber’

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’attaccante del Como, in corsa per la serie A, 6 reti nell’attuale campionato di serie B, molto ben voluto dal popolo leoncello e non solo, sotto la lente d’ingrandimento, 28 marzo 2024 – Fuoriclasse Made in(la città di Roberto Mancini, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca ma anche di Sergio Paolinelli, Luciano Barboni, Luca Marchegiani, Mauro Bertarelli…) dentro e fuori dal campo, emblema puro di sacrificio e determinazione. Dal Subbuteo alle partite di calcio tra macchinette, da ‘quel piedino corretto da un gessetto’ all’incredibile sogno chiamato Serie A. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, a quanto pare nemmeno la. E’ davvero un Alessandroversione Superstar, oltre ogni aspettativa, oltre ogni limite. Il bomber di...