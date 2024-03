Jannik Sinner | la programmazione sulla terra rossa | ecco quali tornei giocherà dopo Miami

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ultime fatiche sul veloce nordamericano, poi sarà il momento di tornare in Europa per. L’attuale numero tre del ranking ATP al momento nei suoi pensieri soltanto la semifinale in programma venerdì contro Daniil Medvedev a, ma è giusto anche guardare avanti e analizzare quelli che saranno i prossimi due mesi del tennista altoatesino, che ritroverà quellacalcata l’ultima volta l’ormai lontano 1 giugno del 2023. Ricordi non dei migliori, quelli che riconducono a una cocente sconfitta al secondo turno del Roland Garros per mano del tedesco Daniel Altmaier per 7-5 al quinto e decisivo set. Ormai il mantra del“diverso” rispetto a qualche mese fa è stato ripetuto più e più volte, anche perché veriteria come affermazione. Ma sarà senz’altro interessante ...

