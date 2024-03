Jannik Sinner in testa alla Olympics Race! Superato Djokovic | cos’è questa classifica verso Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024)è balzato al comando dell’, ovvero unache prende in considerazione i risultati ottenuti nelle 52 settimane precedenti al 10 giugno, giorno in cui chiuderanno i ranking per l’ammissione alle Olimpiadi di. Il tennista italiano ha guadagnato la prima posizione in seguito al successo ottenuto ieri sera contro il ceco Tomas Machac e che gli ha permesso di qualificarsi alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il fuoriclasse altoatesino si è infatti issato a quota 7.525 punti e operato il sorpasso ai danni del serbo Novak, assente in Florida e fermo a 7.410 punti.si è meritato questo riscontro grazie alle eccellenti prestazioni ...