Jacobelli | «Inzaghi | suscitato interesse internazionale Acerbi | stride un fatto!»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dal caso Francescoalla crescita in nerazzurro di Simone: Xavieranalizza le due situazioni legate all’Inter nell’editoriale odierno per TMW Radio. SCONCERTO – Molteplici e disparate le opinioni su quanto accaduto fra Francescoe Juan Jesus. Ecco quella di espressa da Xavier: «Da un lato il Giudice Sportivo ha assoltoper assenza di prove risparmiandogli le dieci giornate di squalifica, dall’altro lato c’è la buona fede di Juan Jesus messa nero su bianco anche dallo stesso Giudice Sportivo. Da qui nasce lo sconcerto dello stesso Juan Jesus, una reazione legittima e comprensibile». TEMA FORTE – Xaviercontinua : «Questa vicenda, ancora una volta, non ha contribuito a dare un sostegno importante a un principio ...