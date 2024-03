Ita Airways | migliorano i conti nel 2023 Attesa per fusione con Lufthansa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Non abbiamo un piano B perché crediamo fortemente nel Piano A”: con queste parole il Presidente di Ita, Antonino Turicchi aggiorna sull’ingresso dinella compagnia, al momento ancora controllata al 100% dal ministero dell’Economia – mostrando ottimismo sul fatto che alla fine l’operazione andrà in porto. Siamo convinti che l’operazione abbia ancora un’elevata probabilità. Crediamo fortemente in questo matrimonio”, ha detto Turicchi. “Se la sposa – ha aggiunto con una battuta – comincia a guardarsi a destra e a sinistra è una sposa chiaccherata”. Ita-, matrimonio s’ha da fare Sui rilievi di Bruxelles – La Commissione, in particolare, teme che, dopo l’operazione, i clienti possano dover far fronte a un aumento dei prezzi o a un calo della qualità dei servizi. “Quello che posso dire è che da parte dei due ...