(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - Nel 2023 in Italia sono aumentati leggermente i casi di epatite A, B ed E,sono risultati in calo quelli di epatite C. E' quanto emerge dai dati del bollettino del sistema di sorveglianza Seieva (Sistema epidemiologico integrato dellevirali acute),

Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - Nel 2023 in Italia sono aumentati leggermente i casi di epatite A, B ed E, mentre sono risultati in calo quelli di epatite C. E' quanto emerge dai dati del ... (liberoquotidiano)

Casi di epatite in aumento in Italia nel 2023: i dati dell'Iss - negli anni successivi diminuisce fino a sotto il 30% (indice di una minore attenzione verso la problematica), solo negli ultimi anni la proporzione di soggetti testati per igm anti-hdv è in crescita ...repubblica

Iss, in crescita epatiti A, B ed E mentre cala la C - Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - Nel 2023 in Italia sono aumentati leggermente i casi di epatite A, B ed E, mentre sono risultati in calo quelli di epatite C. E' quanto emerge dai dati del bollettin ...lagazzettadelmezzogiorno

Scuola IIS Alberti Dante, scioperano professori e bidelli - Stavolta a incrociare le braccia saranno professori e personale Ata. Il prestigioso istituto Alberti-Dante di Firenze domani vedrà scioperare docenti e bidelli a causa – si legge nel comunicato dirama ...firenzetoday