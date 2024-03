Isola dei Famosi | svelato il cast in anteprima | ecco i nomi di tutti i naufraghi della nuova edizione

Lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via l’ EDIZIONE 2025 de “L’ ISOLA dei FAMOSI “, lo storico reality che torna con tante novità a partire dalla conduzione affidata a Vladimir ... (bubinoblog)

Pd spaccato, anzi frantumato, per la composizione delle liste per le Europee 2024 che porta in calce il timbro di Elly Schlein. I nomi delle esterne come capolista e l'ipotesi della stessa ... (liberoquotidiano)