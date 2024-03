Ischia | sorpreso con un carico di droga | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)con undi. La Polizia di Stato trae in arresto un 70enne napoletano. Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato un autocarro con a bordo un soggetto che, dopo essere sbarcato al porto di Casamicciola Terme, si stava dirigendo verso l’entroterra isolano. I poliziotti, pertanto, hanno seguito il conducente che, poco dopo, ha raggiunto un’area di parcheggio della circumvallazione esterna ex S.S. 270 dove è stato raggiunto e controllato; in effetti l’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del veicolo, hanno rinvenuto 5 involucri di marijuana del peso di circa 570 grammi e 20 panetti di hashish del peso di circa 2 kg. Pertanto, l’indagato, il ...