Ippica San Rossore celebra le terme pisane

(Di giovedì 28 marzo 2024) Battute finali della stagioneoggi a Sanin attesa del clou del 7 aprile (134° premio “Pisa”) e del “the end” del 12 con il premio dedicato al Corpo Guardie di Città” e il premio “SanDental Unit”. Nel convegno feriale di questo pomeriggio si corre per alcuni dei più caratteristici paesi del lungo monte pisano avendo come prove di centro le due località termali, cioè i premi “San Giuliano”, 1500 metri per femmine di 3 anni, e “Uliveto”, metri 2000 sempre per femmine di 3 anni. Nella prima delle due corse, fra le otto puledre al via, Robbiate si fa notare come probabile favorita con Anthara nel ruolo di possibile runner up; nel premio “Uliveto”, più scarno il campo delle partenti: Diamine dovrà guardarsi dalla romana Coco My Love. I puledri ...