iPhone SE 4 | Samsung rifiuta di produrne i display

(Di giovedì 28 marzo 2024) IdiSE 4 non saranno prodotti da, l’azienda sudcoreana hato la proposta economica di Apple perché ritenuta troppo bassa per cui sarà la cinese BOE a realizzare idel prossimo economico della mela morsicata.SE 4 dovrebbe essere rilasciato nel 2025, utilizzando unOLED da 6,1 pollici delle stesse dimensioni della versione standard di13/14, con spedizioni attese fino a 15 milioni di unità. Secondo quanto appreso da IT House, sono tre le principali società in competizione per la licenza di fornitura dello schermo perSE 4 di Apple, vale a dire BOE,e Tianma. RecensioneSE 2020, un ...