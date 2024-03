iPhone continua a chiederti la password? Potresti essere vittima dell’ultimo attacco hacker

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il mondo digitale è in costante evoluzione, e con esso cresce anche la sofisticatezza degli attacchi informatici. Di recente, è stato rilevato un nuovo tipo diphishing che prende di mira gli utenti di, sfruttando una tecnica ingegnosa per carpire ledei dispositivi. In questo articolo, esploreremo la natura di questo, le sue implicazioni per la sicurezza e come gli utenti possono difendersi da queste minacce sempre più insidiose. La tecnica dell'inganno: il phishing si evolve Gli attacchi phishing non sono una novità nel panorama delle minacce informatiche, ma i cybercriminalino a perfezionare le loro strategie per ingannare gli utenti. Il nuovorilevato si distingue per la sua capacità di eludere le difese standard, utilizzando ...