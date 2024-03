Intervista a Camporini | Sotto minaccia da 25 anni Il pericolo sono i lupi solitari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) «Rischio attentati? Ilnon arriva dai barconi, facili da controllare, ma da un ambiente che favorisce tentazioni di radicalizzazione. Un terreno perfetto per queiche, per contribuire alla "causa",disponibili a qualsiasi azione. Palazzo Chigi è attento, ma non bisogna abbassare la guardia». A dirlo il generale Vincenzo, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa. «Prefigurare ogni scenario e prepararsi a eventuali cose gravi». È d'accordo con il ministro della Difesa Crosetto? «Il terrorismo èda circa 25. Avere le antenne tese per catturare i segnali è una misura di precauzione indispensabile. Detto ciò, non bisogna favorire il panico tra la gente. Nel passato abbiamo vissuto momenti drammatici e abbiamo imparato ad ...