Inter-News TV | prima WEB TV crossmediale gratuita per i tifosi!

(Di giovedì 28 marzo 2024) Cari lettori, amici edell’, nasceTV! LaWEB TVper idella squadra nerazzurra. Tanti contenuti video esclusivi, LIVE, calciomercato,, highlights e altro ancora. IN UN UNICO CANALE – NasceTV! LaWEB TV con tanti contenuti video esclusivi tutti a portata di un click! Sempre aggiornata, tutta l’informazione nerazzurra in un solo network. Dalla diretta del lunedì alle 18 con il formatNOS con la nostra Romina Sorbelli e il grande Gian Luca Rossi. Le dirette dal martedì al venerdì, sempre alla stessa ora, con la redazione di.it sempre pronta a rispondere a tutte le ...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, ... (inter-news)

Sempre a Milano ma non all’Inter: il Milan piazza il più clamoroso dei colpi - L’Inter non è sola nella caccia a uno degli obiettivi principali di mercato: attenzione all’entrata in scena del Milan per un derby da urlo La stagione calcistica è ancora lontana dalla conclusione, ...calciomercato

Empoli: a Milano senza paura, in fondo non c’è niente da perdere… - è una di quelle frasi fatte che in contesti di questo tipo si sente rammentare spesso. Però è la verità e di fatto è l`unica cosa a cui può appellarsi l`Empoli,.calciomercato

ATALANTA, Koopmeiners vicino al recupero per Napoli - (ANSA) - BERGAMO, 28 MAR - Teun Koopmeiners è sempre più vicino alla convocazione per la trasferta dell'Atalanta sabato prossimo a Napoli. Decisiva la rifinitura di domani a ...firenzeviola