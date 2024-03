Inter Inzaghi | prima lo Scudetto poi il rinnovo

Le scelte di Inzaghi per la probabile formazione di Inter-Empoli dovranno tenere conto delle condizioni di Sommer , che al momento è l’unico titolare in dubbio. Decisione da prendere con più ... (inter-news)

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin , ha analizzato il bilancio dell’Inter elogia ndo ovviamente l’allenatore nerazzurro Inzaghi Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Fabrizio ... (calcionews24)

Archiviata la sosta per le nazionali, impazzano le voci di mercato e sabato torna in campo la Serie A. Alle ore 12.30 l`anticipo Napoli-Atalanta... (calciomercato)

Seconda stella e firma sul rinnovo, Inzaghi può dire di sì entro fine stagione - Solo a titolo vinto, il club proporrà a Simone un nuovo contratto con opzione fino al 2027: possibile l’ok entro il termine del campionato ...gazzetta

Inter-Inzaghi: in arrivo il rinnovo fino al 2027 - L'Inter vuole quindi continuare a contare su Simone Inzaghi in panchina. L'allenatore nerazzurro, pronto a conquistare lo Scudetto che vale la seconda stella, sta per concludere un triennio molto ...fantacalcio

Inzaghi-Inter, scudetto e rinnovo. Bremer verso la Premier: c'è lo United. Fiorentina: piace De Rossi - CALCIOMERCATO - Sui quotidiani in edicola oggi, in attesa del ritorno della Serie A, si parla diffusamente di calciomercato: l'Inter è intenzionata a rinnovare ...eurosport