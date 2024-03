Inter-Empoli | novità in avanti per Nicola! Poi due dubbi ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si avvicina, che si giocherà per Pasquetta. Davideha ancora qualcheo da sciogliere. In attacco verso una. PROBABILE ?è il posticipo della trentesima giornata di Serie A. I nerazzurri si preparano ad affrontare i toscani, reduci da tre sconfitte consecutive., così come Inzaghi, dovrà sciogliere qualcheo di formazione. Oltre allo squalificato Maleh e all’infortunato Ebuehi, rischia di non avere neanche Grassi e Ismaijli. Spera di recuperarli per la panchina. Lapuò essere in attacco con Ciccio Caputo in vantaggio sull’ex Milan Niang. A centrocampo, Fazzini dovrebbe sostituire Maleh. Mentre in difesa, se non dovesse farcela Ismaijli pronto Bereszy?ski. La ...