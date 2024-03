Inter-Empoli | 2 out e una bagarre | la probabile formazione di Inzaghi ? CdS

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il giorno di Pasquetta, posticipo della trentesima giornata di campionato. Simoneoggi ritrova il gruppo e può ragionare sulla? Verso. I nerazzurri lunedì giocheranno contro i toscani a San Siro in vista della trentesima giornata di campionato. Tra oggi e domani,lavorerà col gruppo al completo. Diversi dubbi persoprattutto in difesa. C’è laSommer-Audero, con lo svizzero in ripresa dopo lo stop con la nazionale svizzera. Ad oggi, il Corriere dello Sport, mette l’ex doriano titolare. Acerbi disponibile dopo l’assoluzione. Mentre a destra, Darmian in vantaggio su Dumfries. Fuori sia de Vrij che Arnautovic. La...

Dall’allenamento di ieri, apprese tre buone notizie per l’Inter e Inzaghi in vista dell’Empoli. Sommer punta ad esserci. Intanto, Oggi ad Appiano Gentile ritornano gli altri nazionali. ULTIME ? ... (inter-news)

È già tempo di voltare pagina. Di scendere in campo, mettendosi alle spalle una pagina che certo Francesco Acerbi non ricorderà con particolare gioia, a prescindere dall’assoluzione arrivata dal ... (sport.quotidiano)

Inter, Inzaghi, la scelta sarà all’ultimo minuto - L’Inter scenderà in campo lunedì prossimo a San Siro contro l’Empoli. Dopo la sosta per le nazionali Inzaghi sarà chiamato ad una decisione all’ultimo minuto sul titolare tra i pali.interdipendenza

Inter-Empoli, si gioca lunedì primo aprile: ecco dove vederla in TV - Inter-Empoli si disputerà lunedì 1 aprile alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso ...fcinter1908

Verso Inter-Empoli: Acerbi sarà titolare, out De Vrij | Le ultime da Appiano Gentile - L'Inter è pronta a prepararsi per la sfida di lunedì sera contro l'Empoli, e le ultime da Appiano Gentile riferiscono la quasi certa titolarità di Acerbi dopo la non squalifica per il caso Juan Jesus.sportpaper