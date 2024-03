Inter | dall’Argentina doppia gioia | presente e futuro brillano ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 28 marzo 2024) La Nazionale argentina ha battuto la scorsa notte Costa Rica per 3-1 in rimonta. Anche due giocatori dell’in campo, uno ha pure segnato. SPUNTI E RISPOSTE ? L’riceve gioie e buonissimi spunti dalla nazionale campione del mondo dell’Argentina. Nella notte tra martedì e mercoledì, ore 4 italiane, l’Albiceleste ha rimontato e vinto contro la Costarica a Los Angeles. A segno anche Lautaro Martinez, che era reduce da 777 minuti di astinenza con la maglia della Seleccion. L’ultimo gol era datato settembre 2022. Il Toro, subentrato nella ripresa, ha timbrato sei minuti più tardi concretizzando l’assist di De Paul. Ma non solo il capitano, l’ha ricevuto unaanche da Valentin Carboni. Il baby nerazzurro, oggi al Monza in prestito, ha debuttato con l’Argentina dei grandi, facendo già intravedere una parte ...