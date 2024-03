Inter | da oggi parte l’operazione anti Empoli | 3 rientri quasi certi ? Sky

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’si trova già ad Appiano Gentile e nel pomeriggio inizieranno i lavori in vista del match contro l’. Tresonoper Simone Inzaghi.? Nel pomeriggio l’ritornerà a lavorare ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro l’, in programma per il giorno di Pasquetta. I nerazzurri, a caccia della vittoria dopo il KO di Madrid e il pari casalingo col Napoli prima della sosta, recuperanocertamente tre giocatori: Sensi, Carlos Augusto e Sommer. Quanto al portiere svizzero, le sue condizioni, riferisce Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport 24, migliorano giorno dopo giorno. I primi due diventeranno importnelle rotazioni di Inzaghi. Tutti i nazionali sono ...

Dall’allenamento di ieri, apprese tre buone notizie per l’Inter e Inzaghi in vista dell’Empoli. Sommer punta ad esserci. Intanto, Oggi ad Appiano Gentile ritornano gli altri nazionali. ULTIME ? ... (inter-news)

Caso Acerbi, Gravina non ha intenzione di Intervenire: 'Ritiene sia diverso dal caso Lukaku' - In passato, Gravina ha già esercitato questo diritto, come nel caso di Lukaku durante Juve-Inter nel 2023, quando annullò la squalifica dell'attaccante belga per la sua reazione agli insulti razzisti.ilbianconero

Inter, ecco i soldi di Betsson: altro +20% sui ricavi, sfondata quota 100 mln. I dettagli - Numeri importanti arrivati grazie al lavoro dell’area corporate nerazzurra, guidata dall’a.d. Alessandro Antonello ...fcinter1908

SALIS, PD: GRAVE VIOLAZIONE DIRITTI, GOVERNO InterVENGA (3) - Roma, 28 mar - Afferma Sandro Ruotolo, segreteria nazionale del Pd: “L’Europa di Orban non è la nostra Europa. Ilaria Salis, la nostra concittadina, e’ di nuovo comparsa in aula a Budapest in catene e ...9colonne