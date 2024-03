Insediamento Milei | il volo di Zelensky dall' Ucraina avrebbe trasportato 300 kg di cocaina | la voce che gira sul web

(Di giovedì 28 marzo 2024) Durante l'del presidente argentino Javier, ci sarebbe stato un importante contrabbando di. 300 kg per la precisione, contenuta all'interno dell'aereo che portava il presidente ucraino in Argentina, fino all'aeroporto Ministro Pistarini, di Buenos Aires. Si tratterebbe di r

La Colombia espelle alcuni diplomatici argentini dopo gli insulti di Milei a Petro - La Colombia ha ordinato il 27 marzo l’espulsione di alcuni diplomatici dell’ambasciata argentina a Bogotà dopo che il presidente argentino Javier Milei ha definito il suo collega colombiano Gustavo ...internazionale

Ay Sudamerica! A Rosario il terrorismo narco minaccia anche Messi e Di Maria - A poco più di cento giorno dall'Insediamento alla Casa Rosada, il presidente argentino Javier Milei deve far fronte a un ...barbadillo

Con l’attacco alla memoria dei desaparecidos, Milei prepara l’indulto per i terroristi di stato - Il presidente argentino anarcoliberista usa l’occasione dell’anniversario del colpo di stato per riscrivere la storia. Un video che è un saggio di negazionismo sul terrorismo di stato non è che l’anti ...editorialedomani