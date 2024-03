Innocente in cella 32 anni | 30mila euro

(Di giovedì 28 marzo 2024) 22.15 Condannato all'ergastolo per triplice omicidio e assolto dopo 32in, grazie alla revisione del processo, sarà risarcito dallo Stato con circal'ex allevatore 59enne di Sinnai, Beniamino Zuncheddu. Il risarcimento, per gliin celle piccole e sovraffollate.I legali attendono le motivazioni dell'assoluzione per i dper l'ingiusta detenzione. Zuncheddu finì in carcere nel 1991: lo incastrarono 3 testimonianze presunte false,tra cui quella di un agente di Ps

L’ex allevatore sardo stava ingiustamente scontando l’ergastolo per la strage del Sinnai. Ora è arrivato un primo risarcimento dal tribunale di Sorveglianza di Cagliari per aver trascorso quella ... (fanpage)

Mentana sul caso Salis: "Catene e manette ai polsi: un'ostentata repressione" - Nell'edizione delle 20 del TgLa7, il direttore Enrico Mentana ha commentato l'ultimo atto del caso Ilaria Salis, a partire dall'ingresso nell'aula del tribunale di Budapest con le catene e le manette ...tg.la7

Beniamino Zuncheddu, 33 anni in carcere da Innocente in celle piccole e sovraffollate: avrà un risarcimento di 30mila euro - Beniamino Zuncheddu ha trascorso 33 anni in carcere da Innocente per un triplice omicidio che non ha mai commesso, a causa di un processo basato su una falsa testimonianza, ma ora lo Stato gli ha ...tpi

Risarcimento di 30 mila euro a Beniamino Zuncheddu in carcere per 32 anni da Innocente: ma ce ne sarà un altro - Dopo 32 anni di carcere da Innocente, Beniamino Zuncheddu torna libero. Si attende un doppio risarcimento dallo Stato ...notizie.virgilio