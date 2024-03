Innocente in carcere 32 anni | risarcito per ' celle strette'

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'ex ergastolano Beniamino Zuncheddu verràdallo Stato con circa 30mila euro per aver trascorsoinpiccole e sovraffollate. E' quanto riconosciuto dal tribunale di Sorveglianza di Cagliari all'ex allevatore di 59, che ha passato 32indadopo essere stato condannato per un triplice omicidio del 1991 e che è stato assolto e rimesso in libertà dai giudici della Corte d'appello di Roma al termine del processo di revisione. Lo rivela L'Unione Sarda e lo conferma all'ANSA l'avvocato di Zuncheddu, Mauro Trogu. Il legale inoltre attende le motivazioni della sentenza per chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione.

